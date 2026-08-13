Leilão da Prefeitura de Londrina tem valorização de 92% nos lotes vendidos

A Prefeitura de Londrina realizou recentemente um leilão online para a venda de bens móveis que estavam armazenados nos barracões do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC). O evento, encerrado na última terça-feira (11), resultou na venda de 43 lotes e arrecadação de aproximadamente R$ 406 mil.

O valor obtido superou em 92% a avaliação inicial dos lotes, que era de pouco mais de R$ 211 mil. Segundo a Secretaria de Gestão Pública, o aumento no valor demonstra o interesse do mercado, especialmente no setor de reciclagem e reaproveitamento, já que todos os 32 lotes de sucatas foram comercializados, com um ágio médio de 377%.

Entre os veículos ofertados, 11 das 15 unidades foram arrematadas, com valorização média de 56%. Apenas duas ambulâncias e dois utilitários de pequeno porte não receberam lances, e a Secretaria estuda ajustes nos preços mínimos desses itens para futuras vendas.

O secretário municipal de Gestão Pública, Sergio Willian Costa Becher, destacou que, além de contribuir para o caixa do município, o leilão auxilia na organização dos galpões e reduz custos de armazenagem.

Os compradores têm até 15 dias úteis para retirar os lotes adquiridos, mediante agendamento prévio no antigo IBC. O pagamento integral, a comissão do leiloeiro e, quando aplicável, o ICMS devem ser quitados pelos arrematantes. No caso de veículos, também ficam sob responsabilidade dos compradores as despesas com transferência e regularização dos bens.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br