Setor de Serviços no Brasil Alcança Nível Recorde com Crescimento de 0,3% em Janeiro

O setor de serviços no Brasil apresentou um crescimento de 0,3% em janeiro, atingindo novamente o nível recorde previamente alcançado em outubro e novembro de 2025. Este avanço ocorre após um recuo de 0,2% em dezembro e uma estabilidade em novembro, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desempenho do Setor de Serviços

O crescimento do setor de serviços é significativo, especialmente quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, registrando uma alta de 3,3%. Em um período de 12 meses, o setor acumulou uma expansão de 3%, situando-se 20,1% acima do nível registrado antes da pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020.

Atividades em Destaque

Entre os grupos de atividades pesquisados pelo IBGE, destacaram-se os crescimentos em outros serviços (3,7%), informação e comunicação (1%) e transportes (0,4%). Os serviços profissionais, administrativos e complementares mantiveram-se estáveis, enquanto os serviços prestados às famílias apresentaram uma queda de 1,2%.

Turismo e Atividades Relacionadas

O índice de atividades turísticas, que inclui 22 atividades ligadas ao turismo, registrou uma queda de 1,1% em janeiro comparado ao mês anterior. Contudo, em relação a janeiro de 2025, houve um crescimento de 3,5%, impulsionado por setores como transporte aéreo de passageiros e agências de viagens.

Conjuntura Econômica

Além do setor de serviços, outros setores da economia também mostraram crescimento. A indústria registrou um aumento de 1,8% de dezembro para janeiro e 0,5% em 12 meses, enquanto o comércio expandiu 0,4% no mesmo período e acumula uma alta de 1,6% em um ano.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br