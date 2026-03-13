Podcast Explora a Importância da Ouvidoria na Proteção das Mulheres

O novo episódio do podcast aborda o tema "Ouvidoria: proteção e voz para as mulheres". Este episódio será transmitido nesta segunda-feira, 16 de outubro, às 22h30, na TV Paraná Turismo, e também estará acessível no canal do programa no YouTube, amese_pr.

Relevância da Ouvidoria

A ouvidoria desempenha um papel crucial ao oferecer um canal de comunicação seguro para mulheres, permitindo que suas vozes sejam ouvidas e suas preocupações, abordadas. Essa plataforma pode servir como um meio eficaz de proteção e apoio.

Onde Assistir

Os interessados podem assistir ao episódio na TV Paraná Turismo ou no canal do YouTube, amese_pr, após a transmissão inicial.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br