Acidente entre motocicletas na PR-170 em Rolândia deixa mulher ferida e condutor é autuado por embriaguez

No domingo, 23 de março de 2025, entre 19h45 e 2h50 da madrugada, a Polícia Rodoviária Estadual, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu a um acidente de trânsito do tipo colisão traseira na PR-170, Km 82, no município de Rolândia, região norte do Paraná.

Segundo informações apuradas no local, o sinistro envolveu dois veículos: uma motocicleta Yamaha Fazer 250cc e uma motoneta Honda Biz 125cc. Ambos trafegavam no mesmo sentido pela PR-323, quando, na rotatória de acesso à PR-170, a motocicleta atingiu o pneu traseiro da motoneta.

O condutor da motocicleta, um homem de 25 anos identificado pelas iniciais I.S.A., não sofreu ferimentos. Já a condutora da Honda Biz, também de 25 anos, identificada pelas iniciais D.M.K.M.R., sofreu ferimentos e foi encaminhada para o Hospital São Rafael para receber atendimento médico.

De acordo com o relatório da equipe da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia, o condutor da motocicleta evadiu-se do local logo após o acidente, mas foi localizado posteriormente por policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM).

O condutor foi submetido às devidas autuações por infrações aos artigos 162, inciso I (dirigir sem possuir habilitação), 164 (permitir que pessoa não habilitada conduza veículo), 165 (dirigir sob influência de álcool) e 230, inciso V (conduzir veículo com licenciamento vencido), todos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, foi entregue à delegacia com base no artigo 306 do CTB, que trata da condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça a importância da prudência no trânsito e lembra que atitudes como a evasão do local do acidente e a condução sob efeito de álcool representam riscos à vida e à segurança de todos.