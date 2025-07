Acidente de trabalho em Cambé: trabalhador morre após sofrer descarga elétrica enquanto pintava fachada

Na tarde desta sexta-feira, 4 de julho de 2025, um grave acidente de trabalho resultou na morte de Túlio Zandoná de Araújo, de aproximadamente 40 anos, em Cambé. Ele realizava um serviço de pintura na fachada de um prédio localizado na esquina das ruas Dinamarca e França, no centro da cidade, quando sofreu uma descarga elétrica de alta tensão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atendimento foi acionado com a informação de que a vítima havia entrado em contato com a rede elétrica e ainda estava sobre o telhado energizado. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram policiais militares que já haviam iniciado o procedimento de reanimação cardiopulmonar. Apesar de todos os esforços das equipes de emergência, incluindo a aplicação de medicamentos e manobras avançadas pelo médico do suporte, Túlio não resistiu e faleceu no próprio telhado.

O atendimento durou cerca de 40 minutos, conforme informou o sargento De Paula, do Corpo de Bombeiros. A vítima apresentava diversas queimaduras nas mãos, tórax, abdômen e rosto, consequências da descarga de alta intensidade.

Uma testemunha que passava pelo local, o senhor Aparecido, relatou que viu o pai da vítima tentando reanimá-lo e reconheceu o trabalhador como sendo filho de um conhecido. Segundo ele, Túlio estava finalizando o serviço para comparecer à festa de aniversário da filha, prevista para o mesmo dia, o que tornou a tragédia ainda mais impactante para os familiares e amigos.

O acidente chama a atenção para os riscos envolvidos em atividades próximas à rede elétrica e para a necessidade de medidas rigorosas de segurança no trabalho, especialmente em serviços realizados em altura.

O Portal Cambé manifesta solidariedade aos familiares e amigos de Túlio Zandoná de Araújo e seguirá acompanhando os desdobramentos do caso.