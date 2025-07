Onça-parda é capturada em Cambé e será devolvida à natureza após atendimento veterinário

Na manhã deste sábado (5), a cidade de Cambé foi surpreendida pela presença de uma onça-parda circulando em área urbana, o que mobilizou equipes da Força Verde, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Civil, além de profissionais da área veterinária.

O animal foi localizado inicialmente em uma chácara na região da Rua Chavantes. Equipes do Corpo de Bombeiros de Cambé foram acionadas por volta das 8h para verificar a ocorrência. A onça, assustada, correu por várias áreas até se abrigar em uma residência. O local foi isolado e os moradores orientados a permanecer em segurança enquanto a equipe aguardava o apoio técnico da Força Verde e de veterinários especializados.

Segundo a veterinária Daniele Martina, responsável pela sedação, o animal — um macho adulto com cerca de 35 kg — foi imobilizado de forma segura. Ele será encaminhado para exames como ultrassom e raio-x, receberá hidratação e alimentação, e após descanso, será solto em área de preservação ambiental. O local exato da soltura não será divulgado para garantir a segurança do animal.

A presença de onças-pardas em áreas urbanas tem se tornado mais comum em razão do avanço da ocupação humana sobre o habitat natural da espécie. Conforme explicou a veterinária, o felino provavelmente adentrou a cidade em busca de território ou alimento.

O sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros, reforçou que o procedimento adequado ao avistar um animal silvestre como esse é manter a distância, não tentar capturá-lo e acionar imediatamente os órgãos competentes, como a Força Verde ou os bombeiros.

A operação também contou com apoio do Hospital Veterinário da Unifil, Cacto Unifil, Prefeitura de Cambé, e outras instituições. A colaboração entre as forças de segurança e a equipe técnica foi essencial para garantir o bem-estar do animal e a segurança da população.