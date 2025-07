Colisão entre três veículos na PR-445 deixa nove feridos em Cambé

Na tarde de sábado, 5 de julho de 2025, um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na rodovia PR-445, nas proximidades do trevo da Warta, no município de Cambé. A ocorrência envolveu três veículos: um Toyota Corolla, uma caminhonete Hilux e um Nissan Kicks, resultando em nove pessoas feridas, incluindo uma criança de 10 anos que precisou de atendimento médico especializado.

De acordo com informações apuradas no local e confirmadas pelo sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros de Cambé, o acidente foi causado após o condutor do Corolla, por motivos ainda a serem investigados, invadir a pista contrária e colidir frontalmente com a caminhonete. O Nissan Kicks, que trafegava logo atrás da Hilux, acabou se envolvendo na colisão por consequência do impacto.

Cinco das nove vítimas estavam no Corolla. A maioria apresentava ferimentos leves e já se encontrava fora dos veículos, conscientes e andando normalmente quando as equipes de socorro chegaram. No entanto, a criança que estava no banco traseiro do Corolla foi encaminhada ao hospital com a necessidade de atendimento médico avançado.

A concessionária CCR, responsável pela administração da rodovia, foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Segundo o motorista do Corolla, houve um possível problema mecânico no sistema de direção do veículo, o que pode ter ocasionado a perda de controle e a invasão da pista contrária. O caso será analisado pelas autoridades competentes.

O trecho onde o acidente ocorreu possui terceira faixa e é conhecido pelo intenso fluxo de veículos, principalmente nos fins de semana. As autoridades alertam motoristas sobre a importância da atenção redobrada e da manutenção preventiva dos veículos para evitar acidentes graves.