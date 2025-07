Tentativa de furto a lotérica é frustrada pela Polícia Militar no centro de Cambé

Na madrugada do último domingo (6), policiais militares da 11ª Companhia Independente frustraram uma tentativa de furto a uma lotérica localizada na região central de Cambé. Dois homens foram detidos e ferramentas utilizadas na ação foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h30, quando a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2° CRPM) foi acionada por uma moradora, que relatou a presença de pessoas suspeitas em seu quintal. A residência em questão integra o mesmo imóvel onde funciona a lotérica alvo da tentativa de furto.

No local, os policiais visualizaram um indivíduo sobre o telhado da edificação. Após um período de negociação, o suspeito — identificado como M. — desceu do telhado e foi abordado. Com ele, nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Nas proximidades, outro homem, identificado como L., foi localizado deitado em uma fresta. Ele também foi abordado e, assim como o primeiro, não portava objetos ilícitos. Ao ser questionado, L. alegou não estar envolvido na tentativa de furto e disse apenas procurar um local para dormir.

No entanto, M. confessou aos policiais que havia tentado invadir a lotérica e que as ferramentas utilizadas estavam sobre o telhado. Durante a averiguação, os policiais encontraram uma bolsa contendo um corta-frio, um pé de cabra, duas alavancas, duas chaves de fenda e cerca de 60 gramas de substância análoga à maconha.

Diante dos fatos, os dois suspeitos, os objetos encontrados e a vítima foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância das denúncias anônimas por meio do telefone 190, do aplicativo “190 PR”, pelo número 193 (Bombeiro Militar) ou ainda através do canal 181.