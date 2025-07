Todimo inaugura loja em Cambé com ampla variedade para construção e reforma

A cidade de Cambé passa a contar com uma nova opção no segmento de materiais para construção e reforma. A rede Todimo, reconhecida por oferecer variedade e qualidade no setor, inaugurou sua loja na Avenida Inglaterra, 1280 – Centro de Cambé, com atendimento de segunda a sábado.

A unidade traz uma proposta completa para quem deseja construir ou reformar, disponibilizando diversos produtos e setores especializados. Entre os principais destaques estão:

Pisos e revestimentos para todos os estilos;

para todos os estilos; Louças e metais com design moderno e funcionalidade;

com design moderno e funcionalidade; Setor de tintas com serviço de personalização de cores, ideal para quem busca exclusividade;

com serviço de personalização de cores, ideal para quem busca exclusividade; Facilidade no pagamento, com parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito.

A chegada da Todimo à cidade representa um reforço no comércio local e oferece à população cambeense mais praticidade e opções na hora de realizar melhorias em seus imóveis. A loja também aposta em um atendimento de excelência como diferencial competitivo.

A empresa, com forte presença no sul do Brasil, atua com o lema “A gente constrói junto”, reafirmando o compromisso em atender desde pequenos reparos até grandes obras, sempre ao lado dos clientes.

Com a inauguração, Cambé entra no mapa das cidades atendidas pela rede, consolidando-se como um polo de desenvolvimento e atração de grandes marcas.

Para mais informações, os interessados podem visitar a loja pessoalmente ou acompanhar as novidades nas redes sociais oficiais da Todimo.