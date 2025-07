Homem é preso com 28 porções de crack no Jardim Tupi, em Cambé

Na manhã desta segunda-feira (07), por volta das 11h, uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da viatura RPA L2115 da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), realizou a prisão de um indivíduo por envolvimento com tráfico de drogas na Rua Tinguis, bairro Jardim Tupi, em Cambé.

Durante patrulhamento pela região, já conhecida pelas autoridades pelo intenso comércio ilegal de entorpecentes, os policiais visualizaram um homem transitando pelo campo de futebol local. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o ao chão.

Diante da atitude suspeita, os policiais abordaram o indivíduo, posteriormente identificado como R.W.C. Em revista pessoal, foram encontrados R$ 7,00 em cédulas e moedas no bolso do suspeito. No local onde o objeto foi descartado, a equipe encontrou um pacote contendo 28 porções de substância análoga ao crack, totalizando 8,3 gramas, fracionadas e prontas para a comercialização.

Questionado sobre o entorpecente, o suspeito negou estar traficando, mas admitiu ter conhecimento sobre a atuação do tráfico no local e seus responsáveis. Diante da situação e dos indícios encontrados, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, juntamente com a droga e o dinheiro apreendidos, para as providências legais cabíveis.

A ação integra os trabalhos preventivos da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, reafirmando o compromisso com a segurança pública na região.

Polícia Militar do Paraná – Nós fazemos a diferença.