Adolescente é apreendido com crack e dinheiro em praça do Jardim Ana Eliza III, em Cambé

Na tarde da segunda-feira, 7 de julho de 2025, por volta das 15h30, uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR), pertencente à 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), realizou a apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Jardim Ana Eliza III, em Cambé.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe da viatura RPA L1917, ciente de denúncias sobre a prática constante de tráfico de entorpecentes na praça do bairro, abordou quatro indivíduos suspeitos. Um deles, menor de idade, 16 anos, demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de um objeto ao notar a aproximação da viatura policial.

Na abordagem, foi localizada com o menor a quantia de R$ 157,00 em dinheiro trocado, além de uma pedra de crack embalada em papel alumínio. O adolescente, ao ser questionado, confessou que estava comercializando drogas e que o valor encontrado com ele era proveniente da venda de maconha, crack e cocaína realizada no dia anterior.

O menor ainda indicou aos policiais que havia mais porções da droga nas proximidades. Após buscas, a equipe localizou mais 12 pedras de crack, também embaladas em papel alumínio, idênticas à que havia sido dispensada no momento da abordagem.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, sendo-lhe garantidos os direitos previstos na legislação. Devido à sua resistência no momento da detenção, houve a necessidade do uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), para garantir a segurança da equipe e evitar possível fuga. O menor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos cabíveis, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ação reforça o trabalho constante da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região e na proteção da comunidade local.

