Polícia Civil de Cambé realiza operação com apoio da PM de Londrina contra suspeitos de furtos e roubos na região

Cambé (PR) – A Polícia Civil de Cambé, com apoio do Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, deflagrou na manhã desta terça-feira (08) uma operação policial para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos em uma quadrilha especializada em furtos e roubos a residências e comércios.

De acordo com o capitão Emerson Castro, da Polícia Militar, a investigação teve início há alguns meses e apontou que os delitos vinham sendo cometidos não apenas em Cambé, mas também nas cidades vizinhas de Londrina, Ibiporã e Assaí. As apurações indicaram a atuação coordenada do grupo criminoso, com envolvimento direto de diversos indivíduos, incluindo mulheres que aparecem em imagens de câmeras de segurança realizando os crimes.

Durante a operação, os policiais cumpriram diversos mandados, mas parte dos investigados conseguiu fugir da cidade antes da ação, possivelmente já cientes das medidas que seriam tomadas. A polícia segue em diligências para localizar e prender os foragidos.

Ainda segundo o capitão Castro, em uma ação anterior, a equipe da Rotam tentou abordar um dos suspeitos, que resistiu e acabou morto durante a tentativa de prisão. O episódio gerou protestos organizados por familiares e comparsas do suspeito, que interditaram ruas e queimaram pneus em Cambé, causando transtornos à população.

Com o avanço das investigações e a coleta de provas, o inquérito policial está em fase de conclusão e os mandados foram expedidos pela Justiça local. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade e solicita que qualquer informação relevante sobre os suspeitos foragidos seja repassada anonimamente aos canais de denúncia.

A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança e o compromisso com a manutenção da ordem e da segurança na região.