Colisão entre dois veículos deixa seis feridos, incluindo quatro crianças, em Cambé

CAMBÉ – Um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo, 15 de junho de 2025, na Rua da Torre, nas proximidades do condomínio Village do Engenho, em Cambé, resultou em seis pessoas feridas, entre elas quatro crianças. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do município e mobilizou diversas equipes de resgate.

De acordo com informações repassadas pelo 3º Grupamento de Bombeiros, a colisão envolveu dois veículos: um Ford EcoSport e um Ford Ka, ambos com ocupantes no momento do impacto. O acidente ocorreu por volta das 17h34 e foi classificado como colisão frontal.

Entre os feridos, está o condutor do Ford Ka, identificado como E. C., 42 anos, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé. Também estavam no veículo O. M. P. D. S., 8 anos (ferimentos graves), D. L. M. F. R., 12 anos (ferimentos moderados), G. C., 13 anos, M. G. M., 16 anos e S. C., 15 anos, todas com ferimentos leves.

O caso mais preocupante foi o do menino de 8 anos, que apresentava lentidão ao responder e sintomas compatíveis com possível traumatismo craniano leve, sendo encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina para avaliação médica mais detalhada, incluindo exames de imagem.

Segundo o sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros, o Ford Ka transportava crianças sem o uso adequado do cinto de segurança. Havia, inclusive, duas crianças no banco dianteiro, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. As evidências colhidas no local indicam que o condutor do Ford Ka teria acessado uma via transversal sem os devidos cuidados, resultando na colisão com o EcoSport.

A mulher que conduzia o EcoSport estava consciente e orientada, sem ferimentos graves. Ela foi avaliada no local e não necessitou de encaminhamento hospitalar.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso correto do cinto de segurança, inclusive para passageiros no banco traseiro, e da utilização de dispositivos de retenção adequados para crianças, como cadeirinhas e assentos de elevação.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A ocorrência gerou comoção local, especialmente pela quantidade de crianças envolvidas.

