PRF apreende quase sete toneladas de maconha em Cambé durante fiscalização na BR-369

CAMBÉ – 17/06/2025 – Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 6.787 quilos de maconha na tarde de segunda-feira (16), na BR-369, próximo ao centro de distribuição do Muffato, no trecho entre Cambé e Rolândia, no norte do Paraná. Esta é considerada a segunda maior apreensão de entorpecentes do estado em 2025.

De acordo com o policial rodoviário federal João Barione, a abordagem ocorreu durante o início da Operação Corpus Christi, que tem como foco a intensificação da fiscalização de veículos de carga. O caminhão abordado carregava ração e apresentou nota fiscal da carga, mas o comportamento do motorista levantou suspeitas.

“O condutor estava visivelmente nervoso e havia um forte odor característico de maconha vindo da carga. Após a remoção da primeira camada de ração, os agentes localizaram os fardos da droga”, informou Barione à imprensa.

O motorista, um homem de 39 anos, afirmou que teria pego a carga em Cascavel (PR) e que seu destino final era a cidade de São Paulo (SP). Segundo a PRF, ele já possui passagens anteriores pela polícia, embora ainda estejam sendo verificadas as exatas circunstâncias desses registros. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia de Cambé, onde permanece à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a PRF, o volume de droga apreendido representa prejuízo de milhões de reais para o tráfico de drogas. As amostras necessárias já estão sendo coletadas para o inquérito policial e, conforme adiantado pelos agentes, os entorpecentes devem ser incinerados já nos próximos dias.

A operação reforça a atuação contínua da PRF na chamada “rota caipira”, utilizada por traficantes para o escoamento de drogas pelo interior do Brasil. O trabalho conta com o apoio integrado de outras forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e guardas municipais.