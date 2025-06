Polícia Militar prende homem por furto qualificado em loja no centro de Cambé

Ação rápida resultou na recuperação de objetos e dinheiro; comparsas conseguiram fugir

CAMBÉ – 19/06/2025 – A Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe RPA da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), vinculada ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), prendeu na madrugada desta quinta-feira (19) um homem suspeito de praticar furto qualificado em uma loja localizada no centro de Cambé. A ocorrência foi registrada por volta das 03h52.

Segundo informações da corporação, os policiais foram acionados após a central receber denúncia de um possível furto em andamento em um estabelecimento de rede nacional. Ao chegar ao local, a equipe ouviu um indivíduo no telhado do prédio, aparentemente ao telefone e dizendo que “já estava descendo”. Ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou fugir pelo telhado, dando início a uma ação de cerco no quarteirão com o apoio de outras equipes.

Durante o bloqueio, os policiais visualizaram um veículo prata com dois ocupantes. O condutor, um homem de cerca de 25 anos, acelerou e fugiu pela via lateral ao perceber a aproximação da viatura. O passageiro, ao notar a presença policial, abaixou-se para não ser identificado. A abordagem ao veículo não foi possível, e ambos conseguiram escapar.

Enquanto isso, um dos policiais conseguiu acessar o telhado da loja e, seguindo rastros deixados pelo suspeito, localizou o homem escondido em outro ponto do telhado. Com apoio de uma equipe, o indivíduo foi abordado e detido.

Durante a inspeção no local, foram encontrados um alicate de pressão (possivelmente usado para remover as telhas), uma televisão de 32 polegadas, uma mochila com uma garrafa de bebida alcoólica, oito latas de energético e uma gaveta de dinheiro trancada. Também foram identificados danos à estrutura do imóvel, como porta arrombada, telhado danificado, forro rompido e sinais de acesso por corda.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os bens furtados foram recuperados e devolvidos à empresa.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas de forma segura e anônima pelos seguintes canais:

📞 190 (emergências)

📱 Aplicativo 190 PR

🗣️ Disque-Denúncia 181