Homem é preso após tentativa de furto em loja no centro de Cambé durante a madrugada

CAMBÉ – 19/06/2025 – Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe RPA da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), após uma tentativa de furto em uma loja de rede nacional, localizada na Rua França, no centro de Cambé, na madrugada desta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi.

De acordo com o tenente Maturana, que concedeu entrevista ao Portal Cambé, a equipe foi acionada por volta das 03h52 via COPOM (190) para verificar uma situação de furto em andamento. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um indivíduo no telhado da loja Magazine Luiza, que, ao perceber a viatura, tentou fugir correndo pelos telhados vizinhos e acabou se escondendo em outra edificação.

Simultaneamente, um veículo prata com dois ocupantes foi avistado nas proximidades em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, o condutor acelerou e fugiu do local, não sendo possível realizar a abordagem naquele momento. O tenente informou que o veículo e os ocupantes são alvo de investigação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, que seguem em diligências para localizá-los.

Com o apoio de outras equipes, foi realizado cerco no quarteirão. Um dos policiais acessou o telhado e, seguindo rastros, conseguiu encontrar o suspeito escondido. O homem foi detido e com ele foram localizados diversos itens subtraídos da loja: uma televisão de 32 polegadas, uma mochila com garrafa de bebida alcoólica, oito latas de energético e uma gaveta de dinheiro trancada. Também foram encontrados um alicate de pressão, utilizado para a remoção das telhas, e uma corda, usada para acessar o interior do imóvel.

Na vistoria do local, constatou-se porta arrombada, telhado danificado, forro rompido e o interior da loja totalmente revirado. O preso, segundo o tenente, já possui antecedentes por furto e estelionato.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população em situações como essa, solicitando que placas de veículos, características dos envolvidos e qualquer comportamento suspeito sejam informados pelos canais oficiais:

📞 Emergência: 190

📱 Aplicativo 190 PR

🗣️ Disque-denúncia: 181 (anônimo)