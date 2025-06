Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Rolândia durante ação da PMPR

Rolândia – Em uma operação realizada no final da tarde de sábado, 21 de junho de 2025, por volta das 17h35, a equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), com apoio do serviço reservado (P2), efetuou a prisão de um homem com mandado judicial em aberto. A ação ocorreu no bairro Parque Industrial, no município de Rolândia, região Norte do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o indivíduo estava em atitude suspeita no momento da abordagem. Após a verificação dos dados, constatou-se que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Cambé. A ordem judicial referia-se a uma condenação definitiva de 13 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, conforme previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

O homem foi preso no local e conduzido à Cadeia Pública de Rolândia, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena estabelecida.

A ação faz parte das atividades contínuas de fiscalização e cumprimento de mandados judiciais promovidas pela 11ª CIPM, que integra o 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM). O objetivo é garantir maior segurança à população e combater a impunidade.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade na segurança pública. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais: o telefone 190, o aplicativo 190 PR e o Disque Denúncia 181.