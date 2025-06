Motocicleta furtada é recuperada pela PM em oficina mecânica no Jardim Novo Bandeirantes

Cambé – Na noite de sexta-feira, 20 de junho de 2025, por volta das 21h, uma equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), vinculada ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), recuperou uma motocicleta com registro de furto no bairro Jardim Novo Bandeirantes.

A ação teve início após um policial militar da região ser informado, de forma informal, por um responsável por uma oficina mecânica sobre um fato suspeito. Segundo o relato, um homem havia deixado uma motocicleta Honda CG de cor prata no estabelecimento durante a tarde, afirmando que retornaria para buscá-la no dia seguinte, sem apresentar documentos do veículo ou dar outras explicações.

O comportamento do indivíduo levantou suspeitas no proprietário da oficina, que decidiu informar a situação ao policial. Após checagem da placa no sistema de segurança pública, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada no mesmo dia.

Com base nas informações repassadas, a equipe da RPA foi mobilizada e se dirigiu até o local, onde localizou o veículo e providenciou sua remoção. A motocicleta foi encaminhada à Central de Flagrantes para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário legítimo.

A Polícia Militar reforça que a participação da população, por meio de denúncias anônimas, é fundamental para a prevenção e repressão de crimes. Os canais disponíveis são: o telefone de emergência 190, o aplicativo 190 PR, o Disque Denúncia 181 e, em casos de emergência relacionados ao Corpo de Bombeiros, o número 193.