Mulher e filha são agredidas por motorista de aplicativo no Jardim Ana Rosa, em Cambé

Cambé – Na tarde de sexta-feira, 20 de junho de 2025, por volta das 17h42, uma equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), pertencente ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão no Jardim Ana Rosa, em Cambé.

Segundo relatos recebidos pela central de operações, um homem estaria agredindo uma mulher em via pública. A equipe policial deslocou-se imediatamente até o endereço informado e, ao chegar no local, colheu informações com populares que presenciaram o ocorrido.

De acordo com testemunhas, a vítima havia chegado ao local por meio de um carro de aplicativo. O veículo, um sedan prata de modelo antigo, apresentava rodas de ferro pretas e para-choques em cores diferentes — o dianteiro na cor do veículo e o traseiro preto. A corrida teria sido encerrada normalmente e paga pela passageira. No entanto, a viagem havia sido solicitada por um terceiro, não identificado, que possuía pendências com a plataforma de transporte.

A vítima relatou que, ao se recusar a arcar com valores de corridas anteriores que não eram de sua responsabilidade, foi agredida fisicamente com tapas, socos, chutes e empurrões. Durante a ação, ela caiu ao chão. Ainda segundo seu relato, o motorista, ao deixar o local, passou com o veículo por cima de suas pernas e pés.

A filha da vítima, uma criança de 11 anos, também afirmou ter sido agredida pelo autor durante o episódio. O suspeito evadiu-se antes da chegada da viatura policial e as placas do veículo não puderam ser identificadas.

Diante da gravidade da situação e das fortes dores relatadas, foi solicitado atendimento médico urgente para a mulher, que apresentava dificuldade para se manter em pé. A criança ficou sob os cuidados de uma familiar que esteve presente no local.

A Polícia Militar orienta que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais: o telefone 190, o aplicativo 190 PR ou o Disque Denúncia 181.