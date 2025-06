Trânsito sofrerá alterações na Avenida Inglaterra em Cambé a partir desta segunda-feira (23) para obras da Sanepar

A partir desta segunda-feira, 23 de junho, a Avenida Inglaterra, em Cambé, passará por alterações no trânsito devido a uma intervenção da Sanepar para a instalação de adutoras. A obra visa ampliar a captação de água no município e será realizada em seis fases, conforme informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

Na primeira etapa, programada para ocorrer até a sexta-feira, dia 27, o trecho entre as ruas Equador e Pará será o foco da intervenção. Em função dos trabalhos, haverá mudanças importantes na mobilidade local. Todas as vagas de estacionamento do lado direito da Avenida Inglaterra estarão reservadas, assim como as vagas em 45° nas proximidades da agência do Banco Itaú. Também está prevista a perfuração do asfalto nas imediações da loja Pernambucanas.

A Prefeitura de Cambé solicita a colaboração de motoristas, moradores e comerciantes da região, reforçando a necessidade de atenção à sinalização e de redução da velocidade para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.

As demais fases da obra serão comunicadas oportunamente à medida que forem programadas pela empresa responsável. O objetivo da intervenção é garantir melhorias no abastecimento de água do município, com o menor impacto possível à rotina urbana.