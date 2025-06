Polícia Militar apreende três motocicletas por manobras perigosas em Cambé

Na tarde da última sexta-feira (20), a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe RPA e do CPU da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), realizou uma ação de fiscalização no bairro Cidade Alta, em Cambé, em resposta a denúncias de manobras perigosas e perturbação do sossego praticadas por motociclistas.

O patrulhamento foi direcionado à região conhecida como Bairro Novo, nas imediações do Jardim Cidade Alta, após moradores relatarem que um grupo de motociclistas estaria empinando motos, cortando giro e gerando ruídos excessivos. De acordo com os policiais, cerca de 30 motociclistas foram avistados no local realizando as práticas irregulares. Com a chegada das viaturas, a maioria dos envolvidos fugiu, mas três foram abordados pela equipe.

Durante a abordagem, foram lavrados autos de infração e as motocicletas dos condutores foram apreendidas. Entre as principais irregularidades identificadas estavam a condução de veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a existência de débitos documentais nos veículos.

A Polícia Militar destacou que a operação integra as ações preventivas e repressivas voltadas à segurança no trânsito e à proteção da comunidade. A instituição reforça o compromisso com o bem-estar da população e orienta a população sobre os canais disponíveis para denúncias de irregularidades:

Polícia Militar : telefone 190 ou aplicativo 190 PR;

: telefone 190 ou aplicativo 190 PR; Bombeiro Militar : telefone 193;

: telefone 193; Disque Denúncia: telefone 181.

As ações de fiscalização continuarão sendo realizadas com o objetivo de coibir condutas imprudentes e preservar a ordem pública nas vias urbanas.