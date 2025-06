Previsão do tempo para Cambé indica manhãs geladas e sol predominante nesta terça (24) e quarta-feira (25)

A cidade de Cambé deve enfrentar temperaturas típicas do inverno nesta semana, com manhãs geladas e predomínio do sol durante os dias. Segundo a previsão meteorológica, não há expectativa de chuva para terça (24) e quarta-feira (25), mantendo o tempo estável e seco na região.

Terça-feira (24)

A terça será marcada por céu limpo e sol durante todo o dia, com temperatura mínima de 3°C e máxima de 11°C. A noite também deverá ser de tempo aberto, sem nuvens, mantendo o clima seco. A umidade relativa do ar pode ficar baixa nos períodos mais quentes do dia, exigindo atenção com hidratação.

Quarta-feira (25)

Na quarta-feira, o dia começa com nevoeiro ao amanhecer, mas o sol volta a aparecer ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 4°C e a máxima pode chegar aos 16°C. No período da noite, as nuvens aumentam, embora não haja previsão de chuva.

As condições indicam uma semana típica de inverno, com grande amplitude térmica — manhãs frias e temperaturas mais agradáveis à tarde. A recomendação é para que moradores e visitantes se agasalhem bem nas primeiras horas do dia e fiquem atentos a variações bruscas de temperatura.

A previsão segue atualizada diariamente no Portal Cambé.