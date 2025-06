Cambé abre inscrições para o Festinbé, a 1ª Mostra de Teatro Independente do município

A cidade de Cambé abre, na próxima segunda-feira (30), as inscrições para o Festinbé – 1ª Mostra de Teatro Independente, um evento cultural inédito que visa fortalecer a cena artística local e ampliar o acesso da população às diversas formas de expressão teatral. A mostra é promovida pela Academia de Artes Cultural, com apoio da Prefeitura de Cambé por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

O festival acontecerá entre os dias 8 e 16 de novembro, com apresentações em diversos pontos da cidade, incluindo o Centro Cultural, Centro da Juventude, CCI do Novo Bandeirantes, Parque Histórico, Biblioteca Pública, Lar Santo Antônio e o Teatro Ramalho.

Ao todo, serão selecionadas 10 atrações artísticas, divididas entre três modalidades:

Mostras : voltadas a apresentações de curta duração, performances e contação de histórias em espaços culturais do município;

: voltadas a apresentações de curta duração, performances e contação de histórias em espaços culturais do município; Laboratórios : experiências formativas e práticas artísticas em diversas linguagens, como teatro, circo e dança;

: experiências formativas e práticas artísticas em diversas linguagens, como teatro, circo e dança; Espetáculo: oportunidade para apresentação de uma peça teatral no palco do Teatro Ramalho.

As inscrições podem ser feitas de 30 de junho a 30 de julho, por meio de formulário eletrônico. Cada proponente poderá enviar mais de uma proposta, desde que utilize um formulário distinto para cada uma. O resultado da seleção será divulgado no dia 15 de agosto.

Podem participar da mostra grupos, coletivos e artistas individuais que desenvolvam trabalhos ligados à linguagem teatral. Serão aceitas propostas que envolvam desde espetáculos até performances e oficinas, contribuindo para a diversidade e riqueza da programação.

A idealizadora e produtora do projeto, Luana Ramalho, enfatiza a importância do evento como agente de transformação cultural em Cambé. “Esse é o primeiro festival de teatro da cidade e marca o início de um movimento cultural que visa não apenas valorizar os talentos locais, mas também fomentar o intercâmbio com artistas de outras regiões. Acreditamos que a arte tem o poder de transformar vidas, criar empatia e fortalecer os laços da comunidade”, destaca.

Mais informações sobre o Festinbé podem ser acompanhadas no perfil oficial do evento no Instagram: @festinbe.