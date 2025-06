Motociclista sofre queda na PR-444 em Apucarana e é encaminhado ao hospital

APUCARANA – A Polícia Rodoviária Estadual (PRv), por meio da equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu na noite de sábado, 14 de junho de 2025, a um acidente do tipo queda de moto na rodovia PR-444, altura do km 25+600, no município de Apucarana, Paraná.

O fato ocorreu por volta das 21h35, em trecho de pista reta, nivelada e com condições normais de visibilidade. O motociclista, identificado pelas iniciais E. M., de 23 anos, conduzia uma motocicleta Kawasaki Ninja com placas de Porecatu-PR no sentido Mandaguari–Arapongas, quando perdeu o controle do veículo e sofreu a queda.

De acordo com o boletim da PRv, não houve envolvimento de outros veículos no sinistro, sendo considerado um acidente de via única. O jovem teve ferimentos e precisou ser encaminhado ao Hospital de Mandaguari, onde recebeu os atendimentos médicos necessários. Seu estado de saúde não foi detalhado no momento da divulgação.

As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A PRv reforça a importância do uso de equipamentos de proteção e da atenção redobrada ao conduzir motocicletas, especialmente durante a noite, mesmo em condições de pista favoráveis.

A ocorrência foi encerrada após os devidos procedimentos no local e liberação da via, que não chegou a ser interditada. A Polícia Rodoviária Estadual permanece atuante na fiscalização e no atendimento de sinistros em toda a região.