PF cumpre mandados na Operação Head Cap contra descaminho em Apucarana

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, cumpriu na manhã desta terça-feira (02 de dezembro de 2025) três mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Head Cap, realizada em endereços localizados na cidade de Apucarana, no Paraná.

A ação integra uma investigação que apura, em tese, crimes de descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro relacionados a um grupo de empresas com sede no município.

Investigação aponta ocultação de empresas adquirentes

De acordo com informações divulgadas pelos órgãos responsáveis, as empresas investigadas teriam utilizado serviços de importação de uma companhia localizada em Itajaí (SC). A suspeita é de que as mercadorias importadas não pertenciam, de fato, à empresa responsável pelo processo de importação, mas sim a outras empresas ocultas durante o procedimento.

Segundo a apuração, o método utilizado buscava simular que a importadora formal era a real adquirente dos produtos, embora as mercadorias nunca tenham passado pelo estoque da companhia. Essa prática, caso confirmada, teria o objetivo de iludir o pagamento de impostos devidos, ocultar o sujeito passivo das obrigações fiscais e facilitar possíveis operações de lavagem de capitais.

Suposta falsidade ideológica e multas aplicadas

As autoridades identificaram indícios de ocultação da empresa importadora por meio de possível crime de falsidade ideológica, especialmente pela inserção de informações falsas em Declarações de Importação (DI).

Durante a análise, foram examinadas 13 declarações, resultando na aplicação de multa no valor total de R$ 2.150.809,77. O montante reforça a suspeita de que a ocultação das empresas beneficiárias das mercadorias poderia estar vinculada à tentativa de evitar tributos, proteger patrimônio obtido de forma ilícita e viabilizar a lavagem de dinheiro no comércio exterior.

Origem do nome da operação

A operação recebeu o nome Head Cap em referência aos materiais importados e ao produto final resultante do esquema investigado. O título busca facilitar a identificação do caso dentro do processo investigativo e de comunicação institucional.