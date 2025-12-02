terça-feira, dezembro 2, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
54 %
5.1kmh
75 %
ter
29 °
qua
29 °
qui
30 °
sex
31 °
sáb
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Bazar Solidário da Catedral de Londrina disponibiliza peças seminovas a partir de R$1,00, nos dias 4 e 5 de dezembro

AgendaBela Manchetedestaque
Emily Müller
Author: Emily Müller
1 min.read
Imagem ilustrativa Pinterest

A Catedral Metropolitana de Londrina realiza, nos dias quatro e cinco de dezembro (quinta e sexta-feira), das 8h às 14h, o Bazar Solidário, uma iniciativa especial organizada pela Pastoral da Pessoa Idosa. O evento acontece no salão paroquial da Catedral e promete reunir peças de qualidade com preços acessíveis a partir de R$ 1,00 (um real).

Entre os itens disponíveis, o público encontrará roupas, calçados, artigos de decoração, cama, mesa e banho, todos novos ou seminovos, cuidadosamente selecionados. Além de ser uma excelente oportunidade para renovar o guarda-roupa e o lar gastando pouco.

E além de um evento ecologicamente correto, o Bazar tem um propósito maior já que, segundo a assessoria de imprensa da Catedral, toda a renda arrecadada será destinada às atividades desenvolvidas pela Pastoral da Pessoa Idosa, que atende mais de 100 idosos semanalmente na Catedral com ações essenciais como fisioterapia, dança, acompanhamento psicológico, entre outras iniciativas que promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Com propósito solidário e ambiente acolhedor, o Bazar Solidário é uma chance de fazer boas compras e ainda colaborar com um projeto que transforma vidas na terceira idade.

Vale conferir e participar!

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) da Catedral de Londrina oferece apoio a idosos da comunidade, realizando visitas domiciliares com líderes voluntários. A Pastoral atua em parceria com a Arquidiocese de Londrina para garantir a dignidade e o bem-estar das pessoas idosas. Para mais informações ou para solicitar visitas, é possível entrar em contato com a Arquidiocese de Londrina pelo telefone (43) 3371-3141. 

SERVIÇO:

EVENTO:BAZAR SOLIDÁRIO

DATA: PRÓXIMOS DIAS 4(QUINTA-FEIRA) E (SEXTA-FEIRA);

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 14H;

LOCAL: SALÃO PAROQUIAL DA CATEDRAL DE LONDRINA;

ENDEREÇO: TV. PADRE EUGÊNIO HERTER – CENTRO, LONDRINA ;

TELEFONE (43) 3371-3141. 

73
spot_img
Artigo anterior
PF cumpre mandados na Operação Head Cap contra descaminho em Apucarana
Próximo artigo
Crime em Cambé: Tiro, Fuga e Veículo Incendiado — Entenda o Caso
Emily Müller
Emily Müller
Jornalista apaixonada pelas "boas notícias" e criadora da Coluna Bela Manchete! Esposa e mãe dedicada, se dedica a pesquisa e veiculação de informações positivas que passam por diferentes editoriais, como moda, comportamento,life style,saúde e bem-estar.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues