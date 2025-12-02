Bazar Solidário da Catedral de Londrina disponibiliza peças seminovas a partir de R$1,00, nos dias 4 e 5 de dezembro

A Catedral Metropolitana de Londrina realiza, nos dias quatro e cinco de dezembro (quinta e sexta-feira), das 8h às 14h, o Bazar Solidário, uma iniciativa especial organizada pela Pastoral da Pessoa Idosa. O evento acontece no salão paroquial da Catedral e promete reunir peças de qualidade com preços acessíveis a partir de R$ 1,00 (um real).

Entre os itens disponíveis, o público encontrará roupas, calçados, artigos de decoração, cama, mesa e banho, todos novos ou seminovos, cuidadosamente selecionados. Além de ser uma excelente oportunidade para renovar o guarda-roupa e o lar gastando pouco.

E além de um evento ecologicamente correto, o Bazar tem um propósito maior já que, segundo a assessoria de imprensa da Catedral, toda a renda arrecadada será destinada às atividades desenvolvidas pela Pastoral da Pessoa Idosa, que atende mais de 100 idosos semanalmente na Catedral com ações essenciais como fisioterapia, dança, acompanhamento psicológico, entre outras iniciativas que promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Com propósito solidário e ambiente acolhedor, o Bazar Solidário é uma chance de fazer boas compras e ainda colaborar com um projeto que transforma vidas na terceira idade.

Vale conferir e participar!

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) da Catedral de Londrina oferece apoio a idosos da comunidade, realizando visitas domiciliares com líderes voluntários. A Pastoral atua em parceria com a Arquidiocese de Londrina para garantir a dignidade e o bem-estar das pessoas idosas. Para mais informações ou para solicitar visitas, é possível entrar em contato com a Arquidiocese de Londrina pelo telefone (43) 3371-3141.

SERVIÇO:

EVENTO:BAZAR SOLIDÁRIO

DATA: PRÓXIMOS DIAS 4(QUINTA-FEIRA) E (SEXTA-FEIRA);

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 14H;

LOCAL: SALÃO PAROQUIAL DA CATEDRAL DE LONDRINA;

ENDEREÇO: TV. PADRE EUGÊNIO HERTER – CENTRO, LONDRINA ;

TELEFONE (43) 3371-3141.