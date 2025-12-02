Crime em Cambé: Tiro, Fuga e Veículo Incendiado — Entenda o Caso

Uma tentativa de homicídio em Cambé foi registrada na noite de segunda-feira, 1º de dezembro, no Jardim Ana Rosa. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 21h30, quando um homem encapuzado teria invadido uma residência e efetuado um disparo contra um dos moradores.

Segundo o tenente Moreira, da Polícia Militar, a corporação foi acionada por meio do telefone 190 após moradores relatarem que um indivíduo vestido de preto tentava forçar a entrada na casa. Durante a tentativa de invasão, o suspeito disparou um tiro que atingiu a região abdominal da vítima, transfixando o corpo.

Quando as equipes da PM chegaram ao local, o autor já havia fugido. A vítima, consciente e orientada, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. O sargento Bernardes informou que o homem apresentava ferimento com entrada e saída de projétil, estava estável e aguardava apoio na área externa da residência. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Cambé.

No local do crime, os policiais encontraram um estojo de pistola, que foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil para investigação. A motivação do atentado ainda é desconhecida.

Veículo suspeito é encontrado queimado na zona rural

Ainda durante a noite, a Polícia Militar recebeu a informação de que um automóvel Peugeot sedan prata, com as mesmas características do veículo utilizado na fuga, estaria em chamas próximo à estrada da Warta, na zona rural de Londrina.

O sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros, explicou que a corporação foi acionada para apoiar a PM no combate ao incêndio e na averiguação do interior do automóvel. Quando as equipes chegaram, o veículo já estava completamente queimado, sem ocupantes ou indícios de que alguém estivesse no interior.

A Polícia Militar trabalha com a suspeita de que o automóvel incendiado possa ter sido utilizado na tentativa de homicídio, já que ambos os fatos ocorreram praticamente no mesmo horário.

Colaboração da população

A PM reforçou que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor pode ser repassada pelos telefones 190 ou 181, este último permitindo denúncias anônimas.

A Polícia Civil segue investigando a motivação, a identidade do atirador e a possível relação entre o veículo incendiado e o crime.