Motocicleta roubada é recuperada pela PM no Jardim Ana Rosa

A Polícia Militar do Paraná recuperou, na tarde de terça-feira (2), uma motocicleta roubada, após uma ação realizada pela equipe RPA da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A ocorrência foi registrada por volta das 13h40 no Jardim Ana Rosa, em Cambé. A motocicleta roubada recuperada em Cambé foi localizada após uma denúncia anônima.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, um indivíduo teria entrado em uma área de mata, em fundo de vale, conduzindo uma motocicleta vermelha. O denunciante relatou que o suspeito escondeu o veículo entre os arbustos, situação que motivou o deslocamento imediato da equipe policial.

No local indicado, os policiais realizaram buscas por aproximadamente 40 minutos em meio à vegetação densa. Durante o patrulhamento a pé, foi possível localizar o veículo escondido entre a mata. Após consulta ao sistema, constatou-se que a motocicleta havia sido roubada no dia 27 de novembro de 2025, por volta das 21h30, na região do Parque Manella, também em Cambé.

Conforme o boletim de ocorrência referente ao roubo, a vítima relatou que foi surpreendida por dois indivíduos, que se aproximaram rapidamente e anunciaram o assalto. Os autores utilizaram ameaça verbal para intimidar a vítima, tomando a motocicleta e fugindo em direção ao Parque Ana Rosa. A ação foi rápida e não permitiu qualquer reação ou identificação precisa dos envolvidos.

Após ser localizada, a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde foi apresentada à autoridade policial de plantão para os procedimentos cabíveis. A autoria do crime segue em investigação.

A Polícia Militar reforça a importância de denúncias da população, que podem ser feitas de forma rápida e segura pelos canais oficiais.

Canais para denúncias

Polícia Militar: 190

Corpo de Bombeiros: 193

Disque-Denúncia Anônima: 181