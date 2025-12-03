Abastecimento é comprometido em Londrina e Cambé após falha da Sanepar

A Sanepar informou, nesta quarta-feira (3), que o abastecimento em Londrina e Cambé está comprometido após um problema eletromecânico registrado no Sistema Tibagi no fim da noite de ontem. Embora o reparo tenha sido concluído e o sistema religado por volta das 6h de hoje, as oscilações recentes no fornecimento de energia da Copel têm impacto direto no volume produzido e armazenado.

Recuperação dos reservatórios ainda está em andamento

Segundo a companhia, as interrupções de energia ocorridas nos últimos dias provocaram perdas significativas na capacidade de produção e armazenamento. No momento, estão sendo realizados procedimentos para recuperar os níveis dos reservatórios, etapa necessária antes da retomada plena da distribuição de água.

A Sanepar destaca que ainda não há previsão para a normalização do abastecimento, mas afirma que equipes estão concentradas em restabelecer o sistema “o quanto antes”.

Orientação à população: uso consciente da água

Enquanto o abastecimento não é restabelecido, a orientação é de que a população economize água e a utilize prioritariamente para atividades essenciais, como alimentação e higiene pessoal.

A companhia reforça que o consumo consciente é fundamental para evitar desabastecimento ainda mais severo nas regiões afetadas.

Regiões atualmente abastecidas

De acordo com a Sanepar, somente as regiões central e oeste de Londrina estão abastecidas no momento, por serem atendidas pelo Sistema Cafezal, que não foi afetado pelo problema ocorrido no Sistema Tibagi.

Bairros de outras regiões de Londrina e de Cambé seguem com abastecimento comprometido até que os níveis dos reservatórios sejam restabelecidos.

Trabalho conjunto para estabilização do sistema

A recuperação completa depende tanto da estabilização do sistema hidráulico quanto da regularidade no fornecimento de energia elétrica. As equipes da Sanepar seguem monitorando o sistema e realizando ajustes operacionais para acelerar o processo.

A empresa reforça que novas atualizações serão divulgadas conforme houver evolução na recuperação do abastecimento.