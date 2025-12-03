quarta-feira, dezembro 3, 2025

PM apreende 43 pedras de crack e detém homem de 28 anos em Cambé

DestaquesPolicialPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar, por meio da equipe Rotam da 11ª Companhia Independente, realizou a apreensão de 43 pedras de crack e a detenção de um homem de 28 anos no início da noite desta terça-feira (2), em Cambé. A ação ocorreu por volta das 19h, durante patrulhamento no Jardim Tupi, após denúncias de possível tráfico de drogas na região.

Abordagem ocorreu após denúncias

De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe intensificou o patrulhamento no bairro após receber denúncias que indicavam a presença de um indivíduo envolvido com o tráfico local. Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as características descritas.

Ao realizar a abordagem, os militares encontraram 43 pedras de crack escondidas dentro de uma lixeira próxima ao local apontado como ponto de venda de drogas. O suspeito teria admitido que o material ilícito era de sua propriedade.

Suspeito possui histórico por tráfico de drogas

O homem detido já possui passagem anterior por tráfico de drogas, conforme informou a PM. Diante da situação, ele foi encaminhado para os procedimentos legais e colocado à disposição da Justiça.

Ação reforça trabalho preventivo da Rotam

A 11ª Companhia Independente da Polícia Militar reforça que denúncias da comunidade são fundamentais para o combate ao tráfico e outros crimes, contribuindo para maior segurança nos bairros de Cambé. A Rotam segue com patrulhamento intensificado em áreas com maior incidência de ilícitos.

608
