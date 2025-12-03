“Cãominhada” em Shopping da Zona Norte de Londrina tem corrida pet

O estacionamento do Londrina Norte Shopping será invadido por muita fofura e solidariedade com mais uma edição da “Cãominhada”, no próximo sábado (6), das 17h às 19h. Esta é a sétima vez que o Projeto Amor de Patas realiza o evento, uma forma de ajudar quem não tem voz para dizer que está com fome. E, segundo a organização da caminhada, o objetivo é arrecadar ração canina e felina para doar à instituições que atendem cães e gatos abandonados.
Como é um evento solidário, para realizar a inscrição do seu pet no evento, é preciso pagar R$ 30 e doar 10 kg de ração, seja para cachorros ou para gatos (a entrega póde ser realizada no dia).
No total, serão seis tendas e mais um palco com som ambiente. Também segundo a organização, haverá premiação para os vencedores da corrida pet.
SERVIÇO:
EVENTO: “Cãominhada”
DATA: 6 de dezembro (neste sábado)
LOCAL: Londrina Norte Shopping- Londrina-PR
HORÁRIO: das 17h às 19h
INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES: (43)99972-4514 ( THIEMI FERREIRA)
ORGANIZAÇÃO: Projeto Amor de Patas