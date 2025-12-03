Polícia Civil deflagra operação contra golpes no aluguel em Cambé

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, deflagrou na manhã desta quarta-feira (3) uma operação voltada ao combate de golpes no aluguel de residências no município. A ação ocorre após o registro de ao menos quatro vítimas, identificadas durante as investigações que apontam um esquema estruturado de estelionato imobiliário.

Primeiros casos foram registrados há cerca de três meses

O delegado titular da unidade, Paulo Henrique Costa, explicou que a primeira denúncia ocorreu cerca de três meses atrás, quando uma vítima procurou a delegacia relatando ter negociado a locação de um imóvel pela internet. Segundo ela, após visitar a residência e pagar um sinal para garantir o negócio, o suposto responsável pelo imóvel desapareceu e não respondeu mais às tentativas de contato.

A equipe de investigação deu início às diligências, analisando imagens, consultando imobiliárias e rastreando dados relacionados à transferência dos valores.

Como os golpistas atuavam

De acordo com o delegado, as vítimas buscavam imóveis na internet e iniciavam contato com pessoas que se apresentavam como proprietários ou representantes de imobiliárias. Na tentativa de dar aparência de legitimidade, os estelionatários solicitavam documentos e dados pessoais para “adiantar contratos”.

As vítimas eram então convidadas a visitar os imóveis. Os suspeitos, já de posse de cópias das chaves, acompanhavam as visitas, abriam as portas e apresentavam a casa como se fossem responsáveis pela negociação.

Após convencer as vítimas, os golpistas recebiam o pagamento de um sinal e, logo em seguida, desapareciam.

Golpistas copiavam chaves retiradas em imobiliárias

Durante as diligências, a Polícia Civil identificou que os suspeitos conseguiam acesso às chaves dos imóveis por meio das próprias imobiliárias. Eles realizavam um cadastro padrão, retiravam as chaves com a justificativa de visitação e, nesse intervalo, faziam cópias.

Depois, devolviam as chaves originais às imobiliárias, que não percebiam a fraude, e seguiam utilizando as cópias para aplicar o golpe. Em alguns casos, vítimas descobriram o golpe apenas ao procurar a imobiliária, que informava não ter enviado nenhum funcionário ao local.

Segundo o delegado Paulo Henrique Costa, os criminosos chegaram a publicar fotos internas das residências, reforçando a falsa legitimidade da negociação.

Imobiliárias e vítimas foram enganadas

O golpe atingia tanto as vítimas quanto as próprias imobiliárias, que, sem saber da fraude, tinham seus imóveis utilizados pelos golpistas. A Polícia Civil concentrou esforços em identificar os suspeitos e consolidar provas, incluindo imagens, conversas e dados financeiros.

As investigações seguem em andamento, e a delegacia orienta a população a redobrar a atenção em negociações imobiliárias.

Orientações para evitar golpes

A Polícia Civil reforça algumas medidas essenciais para evitar esse tipo de golpe:

Sempre negociar com corretores credenciados ou imobiliárias registradas ;

ou ; Exigir identificação profissional de quem apresenta o imóvel;

Nunca pagar valores antecipados sem contrato formal;

Conferir diretamente com a imobiliária se a pessoa que mostra o imóvel é realmente autorizada;

Desconfiar de pressa, urgência ou ofertas abaixo do valor de mercado.

A orientação é que qualquer suspeita ou prejuízo seja registrado imediatamente na Delegacia de Cambé.