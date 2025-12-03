PRF apreende 340 ampolas de medicamentos para emagrecer na BR-369

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (3), 340 ampolas de medicamentos injetáveis para emagrecimento durante fiscalização no km 157 da BR-369, em Londrina, no norte do Paraná. A apreensão ocorreu por volta das 6h, após a abordagem de um veículo Hyundai HB20 que seguia sentido Londrina.

Produtos estavam escondidos em embalagens de perfumes

O veículo era ocupado por dois jovens. Durante uma vistoria minuciosa no interior do automóvel, os policiais localizaram diversas embalagens de perfumes que, ao serem verificadas, continham as ampolas do medicamento com Tirzepatida, substância utilizada para perda de peso.

Os produtos tinham origem paraguaia, não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estavam sendo transportados em temperatura ambiente, fora das condições adequadas de refrigeração necessárias para manter a estabilidade do medicamento.

Transporte e comércio configuram crime hediondo

A importação, distribuição, venda ou armazenamento de medicamentos sem registro sanitário é considerada crime hediondo, previsto no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal. A pena para essa prática varia de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa.

A PRF destacou que o transporte inadequado agrava o risco à saúde pública, já que produtos sem controle de procedência ou conservação podem gerar efeitos adversos graves.

Suspeitos e produtos foram encaminhados à Polícia Federal

Diante da irregularidade, os dois ocupantes do veículo, o automóvel e os medicamentos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

A PRF reforça que continuará intensificando ações de fiscalização na região para coibir o contrabando de medicamentos e outros produtos que coloquem em risco a segurança e a saúde da população.