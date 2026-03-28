Acidente com três veículos causa congestionamento de 7 km na BR-369 entre Londrina e Cambé

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na noite desta sexta-feira (26) na BR-369, no trecho entre Londrina e Cambé, nas proximidades da empresa Hydronorte.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi caracterizada como uma colisão traseira, situação considerada comum, porém evitável, especialmente em horários de grande fluxo.

Segundo o policial rodoviário federal, a equipe foi acionada enquanto estava na unidade operacional de Ibiporã. Ao chegar no local, foi constatado que o trecho possui boa sinalização e se trata de uma reta, o que reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.

Apesar do impacto, apenas uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.

🚧 Congestionamento e transtornos

O acidente causou grande impacto no trânsito da região. Conforme a PRF, o congestionamento chegou a aproximadamente sete quilômetros, se estendendo do km 152 ao km 159 da rodovia.

A situação gerou dificuldades inclusive para a chegada das equipes de atendimento, já que em alguns pontos não há acostamento, dificultando o deslocamento das viaturas.

Ainda segundo os agentes, mesmo acidentes sem vítimas graves podem provocar grandes transtornos à população, principalmente em horários de pico.

⚠️ Orientação da PRF

A Polícia Rodoviária Federal reforça o alerta aos motoristas, especialmente nos horários de maior movimento, para que redobrem a atenção no trânsito.

Entre as principais orientações estão: