Ilha do Mel encerra Verão Maior com apresentações musicais

A Ilha do Mel foi palco de uma noite especial durante o encerramento do evento Verão Maior, com apresentações que atraíram tanto moradores quanto turistas. As performances da banda Mascavo e do cantor Vitor Kley, realizadas na Praia de Encantadas, marcaram o fim desta edição do festival.

Continuação da Programação Musical

A programação musical do Verão Maior não parou por aí. Neste sábado (28), a Praia de Brasília receberá novos shows gratuitos para animar o público. A banda Lagum subirá ao palco às 18h30, seguida pelo grupo Maneva, que se apresentará às 20h30.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br