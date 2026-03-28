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Ilha do Mel encerra Verão Maior com apresentações musicais

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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SEEC

A Ilha do Mel foi palco de uma noite especial durante o encerramento do evento Verão Maior, com apresentações que atraíram tanto moradores quanto turistas. As performances da banda Mascavo e do cantor Vitor Kley, realizadas na Praia de Encantadas, marcaram o fim desta edição do festival.

Continuação da Programação Musical

A programação musical do Verão Maior não parou por aí. Neste sábado (28), a Praia de Brasília receberá novos shows gratuitos para animar o público. A banda Lagum subirá ao palco às 18h30, seguida pelo grupo Maneva, que se apresentará às 20h30.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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