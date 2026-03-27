Campanha Nacional de Vacinação: Proteção Antes do Inverno

O Ministério da Saúde organiza, neste sábado (28), o Dia D de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. Em um pronunciamento na sexta-feira (27), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a campanha visa imunizar crianças, idosos e gestantes, considerando as condições climáticas desta época do ano.

Importância da Vacinação

Padilha enfatizou a urgência de vacinar antes do inverno, período em que a gripe se espalha mais intensamente. De acordo com ele, a vacina pode reduzir em até 60% o risco de hospitalizações, prevenindo ou atenuando casos graves da doença.

Retomada da Cultura de Vacinação

O ministro expressou preocupação com a ameaça de retorno de doenças erradicadas, como a paralisia infantil, devido à queda nas taxas de vacinação. Ele ressaltou que, nos últimos três anos, o Brasil conseguiu reverter essa tendência, aumentando a cobertura vacinal entre as crianças.

Vacinas Disponíveis Gratuitamente

Durante o Dia D, a população terá acesso gratuito a vacinas que normalmente são caras na rede privada, como a vacina do VSR, que previne bronquiolite e pneumonia em gestantes e bebês, e a vacina ACWY, que protege contra meningite.

Mutirão de Exames e Cirurgias

Padilha também mencionou que o governo realizou o maior mutirão de exames e cirurgias do SUS, focado na saúde da mulher, beneficiando mais de 230 mil mulheres. Ele destacou que as mulheres são a maioria da população e principais usuárias do SUS, além de comporem a maioria dos profissionais de saúde.