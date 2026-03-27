PMPR Conclui Curso para Melhorar Gestão de Recursos Públicos

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) finalizou, recentemente, um importante Curso de Capacitação em Finanças Públicas e Controladoria, com o objetivo de aprimorar a gestão dos recursos públicos na instituição. Tal iniciativa busca capacitar os policiais militares para atuarem com maior eficácia, transparência e responsabilidade na administração orçamentária e financeira.

Fortalecimento das Competências

Promovido pela Diretoria de Finanças, o curso teve o intuito de fortalecer competências em áreas cruciais como planejamento, execução e controle orçamentário. A capacitação alinha o conhecimento da PMPR às normas vigentes, promovendo integridade e conformidade na gestão pública.

Detalhes do Curso

O curso, com carga horária de 135 horas, foi realizado presencialmente ao longo de três semanas. Participaram do treinamento policiais militares envolvidos diretamente com atividades financeiras, representando diversas unidades da corporação em todo o Paraná.

Impacto na Gestão Pública

A conclusão do curso reforça o compromisso da PMPR com a formação contínua, promovendo a melhoria na execução orçamentária e na prestação de contas. Isso resulta em uma gestão pública mais eficiente e alinhada aos princípios administrativos.

Visão Estratégica

Conforme o Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, a capacitação representa um avanço estratégico, impactando diretamente a qualidade dos serviços à população. 'Investir na qualificação dos policiais garante que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e transparência', afirmou.

Capacitação e Governança

A iniciativa amplia a capacidade de planejamento e controle, assegurando maior rigor técnico na execução orçamentária, fortalecendo a governança interna da PMPR, em consonância com as diretrizes estaduais de integridade e responsabilidade fiscal.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br