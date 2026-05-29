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PM do Paraná forma nova turma em Gestão de Projetos e reforça modernização da segurança pública

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de maio de 2026 11:58

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou, na manhã desta sexta-feira (29), a cerimônia de formatura da quarta turma do Curso de Gestão de Projetos (CGPROJ) no Centro de Treinamento do Quartel do Comando-Geral, em Curitiba. O evento contou com a presença de formandos, familiares e autoridades militares, marcando a conclusão de uma etapa importante para a capacitação e modernização da corporação.

O CGPROJ foi criado pelo Decreto Estadual nº 8.413, de 25 de agosto de 2021, com o objetivo de especializar policiais militares na elaboração e execução de projetos estratégicos. Nesta edição, participaram 32 alunos: 30 policiais militares, uma bombeiro militar e um servidor civil da Diretoria de Finanças da PMPR. O curso somou 108 horas-aula, com disciplinas como Planejamento Estratégico e Convênios Federais, além de visitas técnicas e palestras com especialistas do Ministério da Justiça e do Project Management Institute (PMI) Paraná.

O coronel Ricardo da Costa, Diretor de Projetos da PMPR, ressaltou a importância da capacitação para o desenvolvimento institucional e para a melhoria dos serviços prestados à população. Segundo ele, o curso prepara os profissionais para acompanhar projetos e processos, além de fortalecer a corporação no atendimento à sociedade.

Durante a solenidade, o coronel Marco Antônio da Silva, Diretor de Educação Corporativa da PMPR, destacou que a gestão de projetos integra diferentes áreas do conhecimento, promovendo debates e ampliando a visão dos participantes sobre os desafios da administração pública.

Com a formação de novos especialistas, a PMPR busca consolidar uma gestão interna mais eficiente e alinhada às melhores práticas, potencializando a captação de recursos e a execução de ações estratégicas em benefício da segurança pública no Paraná.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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