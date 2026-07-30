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Polícia investiga mortes por choque elétrico após forte ventania no Rio de Janeiro

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 30 de julho de 2026 14:10

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está apurando as circunstâncias da morte de três pessoas vítimas de descarga elétrica dentro de uma residência na Cidade de Deus, Zona Oeste da capital, na madrugada desta quinta-feira (30). O caso pode estar relacionado à ventania que atingiu a cidade na tarde de quarta-feira (29).

As vítimas, identificadas como Juadson Amorim da Silva, de 57 anos, Wagner Carvalho de Medeiros, de 41, e Marcos Antonio Vieira Filho, de 34, não resistiram ao choque elétrico. Uma mulher também foi atingida e encontra-se em estado grave, internada no Hospital do Andaraí, referência em tratamento de queimaduras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu após uma descarga elétrica em uma tomada do imóvel. A mulher foi socorrida por moradores antes da chegada dos bombeiros e levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento da Cidade de Deus.

A perícia foi acionada e a 32ª Delegacia Policial, localizada no bairro da Taquara, conduz as investigações para esclarecer os fatos. A concessionária Light, responsável pelo fornecimento de energia na região, informou que está apurando o ocorrido e reforçou orientações para que a população não se aproxime de fios caídos ou estruturas elétricas danificadas.

Durante o vendaval, que registrou rajadas de até 105 km/h, houve queda de árvores, interrupção de serviços em aeroportos, trens e metrôs, além de danos em diferentes bairros. Duas pessoas também morreram após o desabamento de um muro em Santa Teresa. Mais de 400 mil pessoas permanecem sem energia elétrica em diversos pontos da cidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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