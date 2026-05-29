Londrina registra mais de 3 mil empregos formais no 1º quadrimestre de 2026, aponta Caged

Londrina encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o município criou 3.026 novos postos de trabalho entre janeiro e abril.

O setor de serviços foi o principal responsável pelo crescimento, somando 2.779 vagas no período. O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda em exercício, Cristian Marcucci, destacou que o resultado reflete a continuidade da oferta de oportunidades na cidade e reforça a confiança das empresas em investir e contratar.

Em abril, Londrina registrou saldo positivo de 366 vagas, resultado de 10.221 admissões e 9.855 desligamentos. A construção civil se destacou no mês, com 181 novas vagas, seguida pelo setor de serviços, que abriu 152 postos. A variação relativa do município em abril foi de 0,21%, superior à média do Paraná, que ficou em 0,07%.

O Caged é o sistema oficial do Ministério do Trabalho e Emprego para monitoramento mensal das admissões e desligamentos de trabalhadores com carteira assinada em todo o Brasil. Os dados servem como referência para acompanhar o desempenho do mercado de trabalho em municípios, estados e no país.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br