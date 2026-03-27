Campo Mourão recebe investimentos em educação com novos kits e colégio

O governador Ratinho Junior anunciou um pacote significativo de investimentos na área educacional que beneficiará Campo Mourão e outras cidades da região. Com foco em modernizar o ensino, serão distribuídos R$ 1,3 milhão em equipamentos tecnológicos para 21 escolas municipais distribuídas em 16 cidades.

Investimento em Tecnologia Educacional

Os novos equipamentos têm como objetivo aprimorar o ambiente de aprendizado e tornar as aulas mais interativas. As escolas beneficiadas receberão ferramentas que irão auxiliar no desenvolvimento dos alunos e facilitar o trabalho dos educadores.

Novo Colégio em Campo Mourão

Além do investimento em tecnologia, Campo Mourão será contemplado com um novo colégio estadual. O projeto prevê a criação de 648 vagas em período integral, com um investimento total de R$ 28,8 milhões, prometendo atender à demanda crescente por educação de qualidade na região.

Impacto na Comunidade

Essa iniciativa visa não apenas melhorar a infraestrutura educacional, mas também impulsionar o desenvolvimento social e econômico local, ao proporcionar melhores condições de ensino e aprendizado para estudantes e profissionais da educação.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br