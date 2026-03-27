Governo propõe indiciamento de Bolsonaro na CPMI do INSS

A base do governo no Congresso Nacional apresentou um relatório à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, propondo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento alega que Bolsonaro comandava uma organização criminosa que teria fraudado descontos associativos do INSS.

Indiciamentos Propostos

Além de Jair Bolsonaro, o relatório sugere o indiciamento de 201 pessoas, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, por envolvimento em organização criminosa. Dentre os indicados, 130 são pedidos formais de indiciamento, enquanto 71 nomes foram encaminhados à Polícia Federal para investigações mais aprofundadas.

Fraudes no INSS

As fraudes teriam sido facilitadas por mudanças na regulamentação durante o governo Bolsonaro, permitindo que entidades realizassem descontos de aposentados e pensionistas de maneira irregular.

Recomendações do Relatório

O relatório recomenda a criação de novas legislações para proteger beneficiários da previdência social contra práticas abusivas em operações de crédito consignado. Também sugere medidas para aumentar a segurança de dados de aposentados e combater a lavagem de dinheiro.

Relatório Alternativo

Os governistas contestam o relatório de Alfredo Gaspar, alegando que ele não possui maioria de votos. Eles defendem que o presidente da CPMI deve submeter o relatório alternativo à votação após o oficial.

Resposta dos Envolvidos

A defesa de Flávio Bolsonaro criticou o relatório governista, alegando que ele busca desviar a atenção do presidente Lula e de seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, mencionado no relatório de Alfredo Gaspar. A defesa de Jair Bolsonaro ainda não se posicionou.