Raphinha e Wesley Desconvocados da Seleção Brasileira para Amistoso

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta sexta-feira (27) que os jogadores Raphinha e Wesley não participarão do próximo amistoso da seleção brasileira contra a Croácia. O jogo ocorrerá no Camping World Stadium, em Orlando, na próxima terça-feira (31), às 21h, horário de Brasília.

Motivo das Desconvocações

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ambos os jogadores sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a derrota por 2 a 1 para a França, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Exames de imagem confirmaram lesões musculares, resultando na liberação para tratamento de saúde.

Próximos Compromissos do Brasil

Após o amistoso contra a Croácia, a seleção brasileira tem mais dois jogos antes da Copa do Mundo. O primeiro será um confronto de despedida contra o Panamá no Maracanã, Rio de Janeiro, em 31 de maio. O segundo será um amistoso contra o Egito em 6 de junho, que ocorrerá no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Estreia na Copa do Mundo

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h. A equipe enfrentará o Haiti na segunda rodada, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e encerrará a fase de grupos contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br