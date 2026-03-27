Tata Consultancy Services Inicia Construção de Novo Campus em Londrina

A Tata Consultancy Services (TCS), líder global em serviços de TI, lançou a pedra fundamental de seu primeiro prédio próprio fora da Índia, em Londrina. Este projeto, orçado em R$ 200 milhões, promete gerar 1.600 empregos e reforçar a presença tecnológica na região.

Impacto Econômico e Social

O prefeito Tiago Amaral destacou a importância do investimento para a visibilidade de Londrina no cenário global de tecnologia. A presença da TCS, a maior do setor na Índia, cria um ambiente favorável para novos negócios e parcerias na região.

Parcerias Estratégicas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior ressaltou as parcerias entre instituições indianas e paranaenses, que incluem áreas como biofarma e nanotecnologia. Além disso, enfatizou a qualificação da mão de obra local, com 500 mil alunos estudando programação e robótica.

Compromisso com Sustentabilidade

A TCS se comprometeu com práticas sustentáveis na construção do novo campus, que terá a Certificação LEED Gold. O projeto inclui reuso de águas cinzas, captação de água da chuva e um sistema de ar-condicionado automatizado, visando reduzir a pegada de carbono.

Inovação Arquitetônica

O CEO da Montreal, Jorge Khouri, afirmou que o projeto integrará eficiência energética e mobilidade urbana, com áreas verdes e uma praça de convivência pública, promovendo a interação entre a comunidade e o novo espaço.

A previsão é que a construção seja concluída em dois anos e meio, com as operações temporariamente mantidas em espaços alugados na cidade. Este empreendimento promete ser um novo marco no desenvolvimento sustentável e tecnológico de Londrina.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br