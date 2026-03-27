Dólar Recuou 1,27% e Bolsa Subiu 3% Mesmo com Conflitos no Oriente Médio

Em uma semana de volatilidade no mercado financeiro, o dólar apresentou queda enquanto a bolsa de valores registrou alta, mesmo com as crescentes tensões no Oriente Médio. O petróleo, por sua vez, voltou a subir significativamente devido às incertezas geopolíticas.

Desempenho do Dólar

Nesta sexta-feira (27), o dólar norte-americano perdeu força no Brasil, fechando em leve baixa de 0,28%, cotado a R$ 5,241. Durante a semana, a moeda acumulou uma queda de 1,27%, apesar de ainda registrar um aumento de 2,10% em relação ao real no mês. O desempenho do real foi superior ao de outras moedas emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano.

Movimentação no Mercado de Ações

O índice Ibovespa registrou uma queda de 0,64% nesta sexta-feira, fechando aos 181.557 pontos, seguindo a tendência negativa das bolsas de Nova York. Mesmo assim, a bolsa encerrou a semana com um ganho de 3,03%, interrompendo uma sequência de baixas. Este resultado foi influenciado por um aumento nos preços do petróleo, beneficiando o setor de energia, enquanto bancos e empresas de consumo tiveram perdas.

Preços do Petróleo

O preço do petróleo subiu mais de 3% no dia, com o Brent, referência global, fechando a US$ 105,32, uma alta de 3,37%. A elevação dos preços reflete temores de restrições na oferta, especialmente diante das tensões no Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o comércio global de petróleo. Apesar do aumento diário, o Brent acumulou uma perda de 0,58% na semana, em meio a declarações contraditórias sobre um possível cessar-fogo.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br