Estado distribui kits educacionais e aprova novo colégio em Campo Mourão

O governo estadual, liderado pelo governador Ratinho Junior, anunciou a entrega de kits educacionais para aprimorar o ensino em 21 escolas municipais distribuídas por 16 cidades. O investimento totaliza R$ 1,3 milhão em equipamentos tecnológicos que serão utilizados em sala de aula.

Investimento em Educação

O pacote anunciado visa promover melhorias significativas no ambiente escolar através da tecnologia, proporcionando aos alunos um aprendizado mais dinâmico e interativo. As escolas contempladas receberão equipamentos que auxiliarão no desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI.

Nova Escola em Campo Mourão

Além dos kits educacionais, o governo aprovou a construção de um novo colégio estadual em Campo Mourão. Com um investimento de R$ 28,8 milhões, a nova instituição oferecerá 648 vagas em regime de tempo integral, ampliando as oportunidades de ensino na região.