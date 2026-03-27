Ratinho Junior anuncia investimentos de R$ 340 milhões em mobilidade para Campo Mourão

O governador Ratinho Junior revelou um pacote de investimentos de R$ 340 milhões destinado a melhorias na infraestrutura de mobilidade na região de Campo Mourão. Este investimento abrange pavimentação de estradas, construção de pontes e iniciativas voltadas à agricultura familiar, beneficiando diretamente moradores e produtores locais.

Municípios Beneficiados

Os recursos serão aplicados em diversos municípios, incluindo Altamira do Paraná, Laranjal, Janiópolis, Juranda, Barbosa Ferraz, Godoy Moreira, Mamborê e Campo Mourão. As melhorias visam facilitar o deslocamento e impulsionar a economia local, especialmente no setor agrícola.

Impacto na Agricultura Familiar

As ações voltadas para a agricultura familiar são parte do compromisso do governo em apoiar pequenos produtores, garantindo melhores condições de escoamento da produção e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br