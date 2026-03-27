Relatório da CPMI do INSS Recomenda Indiciamento de 216 Pessoas

O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS solicita o indiciamento de 216 indivíduos por suposta participação em um esquema de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. Com mais de 4 mil páginas, o documento foi apresentado na manhã desta sexta-feira (27).

Principais Indiciados

Entre os indicados destacam-se Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como 'careca do INSS', considerado líder do esquema, e o empresário Maurício Camisotti. Outros indiciados incluem ex-ministros, ex-dirigentes do INSS e parlamentares.

Contexto e Procedimentos

O documento foi apresentado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir contra a prorrogação dos trabalhos da comissão. O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que, após a leitura, haverá um pedido de vista de uma hora antes da votação. Espera-se que integrantes da comissão, aliados ao governo, apresentem um relatório alternativo.

Consequências dos Indiciamentos

Para que os indiciados se tornem réus, é necessário que o Ministério Público apresente denúncia e que esta seja aceita pela justiça competente. Os crimes apontados incluem organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

Reações e Defesas

A defesa de Antônio Carlos Camilo Antunes optou por não comentar o relatório. Já a defesa de Fábio Luís Lula da Silva criticou o pedido de indiciamento, alegando motivação política e falta de provas.