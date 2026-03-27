Seleção Brasileira de Remo Compete no Sul-Americano em Porto Alegre

A seleção brasileira de remo participa neste final de semana do Campeonato Sul-Americano em Porto Alegre, marcando a primeira competição internacional da temporada. O evento reúne atletas de sete países, incluindo Brasil, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, e contará com provas nas categorias sub-19, sub-23 e pararemo.

Delegação Brasileira e Desafios

O Brasil será representado no Sul-Americano por uma delegação de 38 atletas. Entre eles, destaca-se o gaúcho Lucas Kröeff, de 18 anos, que comentou sobre as condições do local: 'Aqui tem muita variação de vento e profundidade. Será uma ótima oportunidade de competir em várias provas, não apenas no single skiff, e medir o nosso nível atual dentro do continente'.

Preparação para o Futuro

Outro destaque brasileiro é o bicampeão mundial Jairo Klug. Para o atleta de pararemo, esta competição é fundamental na preparação para os Jogos de Los Angeles: 'Esta competição será um ponto de partida em termos de estratégia para a sequência do ano e para o ciclo até Los Angeles 2028'.