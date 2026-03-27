Projeto social de taekwondo em Cambé revela atletas campeões e destaques nacionais

Um projeto social de taekwondo em Cambé tem se destacado na formação de atletas e no incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes. Desenvolvido pela equipe RV Team, o projeto reúne jovens competidores que vêm conquistando resultados expressivos em campeonatos estaduais, nacionais e até internacionais.

De acordo com os responsáveis, a iniciativa existe há cerca de 15 anos e tem como principal objetivo oferecer acesso ao esporte independentemente da condição financeira. O modelo adotado permite que os pais contribuam com valores acessíveis, conforme suas possibilidades, garantindo a continuidade das atividades e o desenvolvimento dos alunos.

Além da formação esportiva, o projeto também busca promover valores como disciplina, respeito e dedicação. Segundo os organizadores, muitos alunos que passaram pela iniciativa hoje são pais e mães de família, refletindo o impacto social positivo da prática esportiva na vida dos participantes.

🥋 Atletas em destaque

O projeto conta com uma equipe de competição formada por jovens atletas que vêm se destacando em diferentes níveis. Entre eles, há participantes que já conquistaram títulos importantes, incluindo medalhas em campeonatos realizados no Rio de Janeiro no início do ano.

Entre os destaques, estão atletas que já integram a seleção brasileira de taekwondo, além de outros que seguem em busca de classificação para competições de alto rendimento. Os resultados incluem colocações como primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar em competições relevantes.

A integração entre atletas de diferentes academias também é um diferencial do projeto. Treinos conjuntos são realizados com o objetivo de elevar o nível técnico dos participantes, permitindo que todos evoluam e tenham melhores condições de competir em campeonatos de alto nível.

👧👦 Formação de novos talentos

Além dos atletas já consolidados, o projeto também investe na formação de novos competidores. Crianças e adolescentes que iniciaram recentemente no esporte já acumulam experiências em competições e festivais, incluindo participação em eventos como Copa do Brasil e campeonatos regionais.

Os relatos dos próprios atletas destacam o impacto positivo do taekwondo em suas vidas, com oportunidades de viajar, conquistar medalhas e desenvolver habilidades pessoais.

📍 Acesso ao projeto

Interessados em participar podem procurar diretamente a equipe responsável pelo projeto na academia RV Team, em Cambé. Segundo os organizadores, treinar ao lado de atletas de alto rendimento contribui significativamente para a evolução dos iniciantes.